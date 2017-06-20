Изменить программу на Java

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Нужно внести мелкие коррективы в работу программы написанной на языке Kotlin в среде JetBrains IntelliJ IDEA (её Community-версия является бесплатной). Все исходники есть. Программа делает скриншоты административной панели Wordpress.

Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную стоимость и сроки.

7 лет назад
one_eks
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад