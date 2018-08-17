OpenCArt 1.5.4.1 Перенос товаров на новый движок OpenCart 3.0.2.0

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Магазин на opencart 1.5.4.1,  нужно перенести товары  на новый движок opencart 3.0.2.0

Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к новому и старому сайтам, при необходимости дамп базы,предоставлю полную файловую структуру.

Opencart
7 лет назад
konta
62 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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