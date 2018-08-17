Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0 Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и ...
Перепродажа ключей от игр.
Предисловие: В интернете есть ключи от игр допустим от counter-strike. Эти ключи нужно активировать на сайте. Их продают тоже на других сайтах
Добрый день. Хотел бы спросить можете вы сделать сайт, который перепродавал бы ключи от игр. Допустим есть сайт a, в котором ключ от игры стоит 400р. А на сайте b ключ стоит 450 руб. И когда человек оплатил ключ от игры на сайте b, программа покупает этот ключ на сайте a и дает покупателю сайта b. Это скорее всего не сайт а бот, но вы можете это сделать. Хорошая оплата!!
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