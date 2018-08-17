Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0 Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и ...
Сделать сайт
Нужен сайт на базе digiseller. Пример сайта - steampay.com. Не нужно копию, но функционал такой же, с некоторыми изменениями.
Присутствие:
Админ панель;
Seo, оптимизация кода, Чеклист по SEO оптимизации контента на сайте;
Выбор валюты;
Коментарии к товарам с ВК и администратора сайта;
Отзывы ВК и Digiseller;
Валидный код.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть прайс поставщика. Я называю разделы в которыхнеобходимо проверить наличие/цену товара, добавить новые товары появившиеся в разделе (если это новая группа товаров, которой еще нет на сайте, то все ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт на PHP продажи билетов для партнера сайта ponominalu.ru используя предоставляемый API(описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html) Результат – копия сайта с функционалом ponominalu.ru , дизайн не важен, только функционал. CMS – opencart. ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
В настоящее время на сайте присутствует товар одного производителя (vergnano), одного типа (зерновой кофе), одного веса (1 кг), одной страны (Италия). Планируется расширение ассортимента - появятся новые производители, типы (зерновой, молотый, растворимый...), ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется программист для доработки уже готового сайта и настройки модулей. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - быть на связи в течение работы над проектом - опыт работы в 1C bitrix - опыт работы ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется перенос данных магазина с одной версии движка на другой. Магазин и модули настроены, требуется только перенос данных. Их достаточно много, проще делать через SQL запросы. При переносе надо сохранить все МЕТА-теги, ЧПУ ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Домен прикурчен к хостингу. Установлен WordPress, WooCommerce. Ищу подходящую тему оформления.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание магазина с интеграцией в 1С. Подробнее в ТЗ.Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Необходимо перенести интернет магазин http://vodolei54.ru с джумлы на опенкарт,с сохранением позиций товаров и запуливания шаблонаИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Хотим создать интернет-магазин профессиональной косметики 1. выбираем между движком opencart и cs cart , еще не определились. МОжет вообще другой выберем. Битрикс не предлагать Хотелось бы вообще реальных и полезных советов.. ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт7 лет назад