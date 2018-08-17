Сделать сайт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок217 просмотров

Нужен сайт на базе digiseller. Пример сайта - steampay.com. Не нужно копию, но функционал такой же, с некоторыми изменениями. 

Присутствие:

Админ панель;

Seo, оптимизация кода, Чеклист по SEO оптимизации контента на сайте;

Выбор валюты;

Коментарии к товарам с ВК и администратора сайта;

Отзывы ВК и Digiseller;

Валидный код.

7 лет назад
guest_15336572845482
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров