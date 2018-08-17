Оптимизировать работу интернет магазина на Юми

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Нужно оптимизировать шаблон интернет магазина на ЮМИ. Скорость загрузки. Скорость работы фильтров и разные мелкие доработки. 

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров