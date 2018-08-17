Open Cart Изменить функциональность сайта, настроить сайт

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Закрыт6 заявок231 просмотр

Добрый день! 

Необходимо сделать настройки сайта для пиццы. Адрес сайта: http://mamachao.ru/  (тут пока дефолтный товар)

Прототипом служит сайт: https://www.papajohns.ru/ 

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

За базу берем вот этот пример: http://nsdemo2.waterfilter.in.ua/ 

Т.е.вот это мы оставляем как есть http://prntscr.com/kgxhax - самое верхнее меню. Поиск не нужен (можно просто скрыть) 

Рядом с корзиной нужно разместить окно ввода промо-кода 

Основное меню: Пицца, Закуски, Салаты, десерты, напитки, Акции (тут страница с категорией статей, каждая из которых описывает отдельную акцию) 

Дальше идет слайдер (его нужно сделать поуже ровно в 2 раза) 

Дальше идет пицца, т.е. все что в категории "пицца" 

Дальше узкий рекламный баннер 

Дальше категории: http://prntscr.com/kgxk4x но категории следующие: Закуски, салаты, десерты, напитки (все 4 в строчку) 

Дальше рекламный баннер 

Дальше блок с текстом (как на прототипе) 

Дальше подвал: http://prntscr.com/kgxnwx 

Нужна возможность разместить сзади фон, но так , что бы товар оставался на белом фоне, вот как тут: https://www.journal-theme.com/9/index.php?route=product/category&path=155_160 и возможность смены цвета этого белого фона (на котором располагается контент) 

Нужна возможность поиграть цветом с дизайном подвала 

Шрифты (размер и гарнитуру) хорошо бы было взять с сайта https://www.papajohns.ru/.Особенно это касается горизонтального меню и названия продукции 

Количество товара в строке - 4 штуки (ширина сайта - как есть на примереhttp://nsdemo2.waterfilter.in.ua/

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ТОВАР В КАТЕГОРИИ: 

- Скрываем звездочки 

- скрываем Без НДС 

- Скрываем Артикул 

- Количество и цену желательно разместить в одну строчку 

- Кнопку "купить" растянуть на весь блок 

- добавить описание товара (т.е. должно быть: название, описание,выбор тощины и размера пиццы https://www.papajohns.ru/ и ссылка "Изменить ингридиенты") 

- Изменить ингридиенты - очень важный блок его можно сделать из модуля быстрый просмотр.(ингридиенты можно взять прямо с сайта https://www.papajohns.ru/) И логика та же: выбор в сумме не более 10 ингридиентов, возможность добавить/убрать ингридиент и кнопка - в корзину. 

- нужен фильтр пицц, как https://www.papajohns.ru/ слева, но использовать для этого обычный фильтр, только что бы выбор выпадал: Пица с пиперони, луком, шампиньонами и т.д. (прямо как на этом сайте) 

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КАРТОЧКА ТОВАРА 

https://www.papajohns.ru/menyu/pizza/iz-rossii-s-lyubovyu1521708743 

Фотография (если есть больше фото - то подключается галлерея), Название, состав, ссылка изменить ингридиенты (или выбор ингридиентов прямо тут, без рор-окна, даже лучше будет я думаю), выбор размера пиццы. 

Желательно, что бы выглядело так: http://prntscr.com/kgy0ne 

Хорошо бы до Общего описания и отзывов поставить блок Рекомендуем: к пицце это будут например "Напитки" "Десерты" 

Нужна возможность скрыть блок вкладок "Описание, отзывы и рекомендуем" 

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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

В оформлении заказа необходимо оставить только следующие данные:http://prntscr.com/kgy3gshttp://prntscr.com/kgy45d (+ яндекс карта с адресом расположения пиццерии). Выбор места доставки на карте не нужен (если это надо дополнительно дорого разрабатывать) 

Заказ должен приходить на 2 почты и если есть возможность - желательно настроить приход смс сообщения (тут думаю надо обсудить) 

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Интересуют сроки и стоимость исполнения заказа

7 лет назад
andrej888
Андрей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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