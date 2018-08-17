Open Cart Изменить функциональность сайта, настроить сайт

Добрый день!

Необходимо сделать настройки сайта для пиццы. Адрес сайта: http://mamachao.ru/ (тут пока дефолтный товар)

Прототипом служит сайт: https://www.papajohns.ru/

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

За базу берем вот этот пример: http://nsdemo2.waterfilter.in.ua/

Т.е.вот это мы оставляем как есть http://prntscr.com/kgxhax - самое верхнее меню. Поиск не нужен (можно просто скрыть)

Рядом с корзиной нужно разместить окно ввода промо-кода

Основное меню: Пицца, Закуски, Салаты, десерты, напитки, Акции (тут страница с категорией статей, каждая из которых описывает отдельную акцию)

Дальше идет слайдер (его нужно сделать поуже ровно в 2 раза)

Дальше идет пицца, т.е. все что в категории "пицца"

Дальше узкий рекламный баннер

Дальше категории: http://prntscr.com/kgxk4x но категории следующие: Закуски, салаты, десерты, напитки (все 4 в строчку)

Дальше рекламный баннер

Дальше блок с текстом (как на прототипе)

Дальше подвал: http://prntscr.com/kgxnwx

Нужна возможность разместить сзади фон, но так , что бы товар оставался на белом фоне, вот как тут: https://www.journal-theme.com/9/index.php?route=product/category&path=155_160 и возможность смены цвета этого белого фона (на котором располагается контент)

Нужна возможность поиграть цветом с дизайном подвала

Шрифты (размер и гарнитуру) хорошо бы было взять с сайта https://www.papajohns.ru/.Особенно это касается горизонтального меню и названия продукции

Количество товара в строке - 4 штуки (ширина сайта - как есть на примереhttp://nsdemo2.waterfilter.in.ua/)

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ТОВАР В КАТЕГОРИИ:

- Скрываем звездочки

- скрываем Без НДС

- Скрываем Артикул

- Количество и цену желательно разместить в одну строчку

- Кнопку "купить" растянуть на весь блок

- добавить описание товара (т.е. должно быть: название, описание,выбор тощины и размера пиццы https://www.papajohns.ru/ и ссылка "Изменить ингридиенты")

- Изменить ингридиенты - очень важный блок его можно сделать из модуля быстрый просмотр.(ингридиенты можно взять прямо с сайта https://www.papajohns.ru/) И логика та же: выбор в сумме не более 10 ингридиентов, возможность добавить/убрать ингридиент и кнопка - в корзину.

- нужен фильтр пицц, как https://www.papajohns.ru/ слева, но использовать для этого обычный фильтр, только что бы выбор выпадал: Пица с пиперони, луком, шампиньонами и т.д. (прямо как на этом сайте)

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КАРТОЧКА ТОВАРА

https://www.papajohns.ru/menyu/pizza/iz-rossii-s-lyubovyu1521708743

Фотография (если есть больше фото - то подключается галлерея), Название, состав, ссылка изменить ингридиенты (или выбор ингридиентов прямо тут, без рор-окна, даже лучше будет я думаю), выбор размера пиццы.

Желательно, что бы выглядело так: http://prntscr.com/kgy0ne

Хорошо бы до Общего описания и отзывов поставить блок Рекомендуем: к пицце это будут например "Напитки" "Десерты"

Нужна возможность скрыть блок вкладок "Описание, отзывы и рекомендуем"

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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

В оформлении заказа необходимо оставить только следующие данные:http://prntscr.com/kgy3gshttp://prntscr.com/kgy45d (+ яндекс карта с адресом расположения пиццерии). Выбор места доставки на карте не нужен (если это надо дополнительно дорого разрабатывать)

Заказ должен приходить на 2 почты и если есть возможность - желательно настроить приход смс сообщения (тут думаю надо обсудить)

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Интересуют сроки и стоимость исполнения заказа