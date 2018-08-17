Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары на новый движок opencart 3.0.2.0 Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к новому и старому сайтам, при необходимости дамп базы,предоставлю полную ...
Open Cart Изменить функциональность сайта, настроить сайт
Добрый день!
Необходимо сделать настройки сайта для пиццы. Адрес сайта: http://mamachao.ru/ (тут пока дефолтный товар)
Прототипом служит сайт: https://www.papajohns.ru/
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
За базу берем вот этот пример: http://nsdemo2.waterfilter.in.ua/
Т.е.вот это мы оставляем как есть http://prntscr.com/kgxhax - самое верхнее меню. Поиск не нужен (можно просто скрыть)
Рядом с корзиной нужно разместить окно ввода промо-кода
Основное меню: Пицца, Закуски, Салаты, десерты, напитки, Акции (тут страница с категорией статей, каждая из которых описывает отдельную акцию)
Дальше идет слайдер (его нужно сделать поуже ровно в 2 раза)
Дальше идет пицца, т.е. все что в категории "пицца"
Дальше узкий рекламный баннер
Дальше категории: http://prntscr.com/kgxk4x но категории следующие: Закуски, салаты, десерты, напитки (все 4 в строчку)
Дальше рекламный баннер
Дальше блок с текстом (как на прототипе)
Дальше подвал: http://prntscr.com/kgxnwx
Нужна возможность разместить сзади фон, но так , что бы товар оставался на белом фоне, вот как тут: https://www.journal-theme.com/9/index.php?route=product/category&path=155_160 и возможность смены цвета этого белого фона (на котором располагается контент)
Нужна возможность поиграть цветом с дизайном подвала
Шрифты (размер и гарнитуру) хорошо бы было взять с сайта https://www.papajohns.ru/.Особенно это касается горизонтального меню и названия продукции
Количество товара в строке - 4 штуки (ширина сайта - как есть на примереhttp://nsdemo2.waterfilter.in.ua/)
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ТОВАР В КАТЕГОРИИ:
- Скрываем звездочки
- скрываем Без НДС
- Скрываем Артикул
- Количество и цену желательно разместить в одну строчку
- Кнопку "купить" растянуть на весь блок
- добавить описание товара (т.е. должно быть: название, описание,выбор тощины и размера пиццы https://www.papajohns.ru/ и ссылка "Изменить ингридиенты")
- Изменить ингридиенты - очень важный блок его можно сделать из модуля быстрый просмотр.(ингридиенты можно взять прямо с сайта https://www.papajohns.ru/) И логика та же: выбор в сумме не более 10 ингридиентов, возможность добавить/убрать ингридиент и кнопка - в корзину.
- нужен фильтр пицц, как https://www.papajohns.ru/ слева, но использовать для этого обычный фильтр, только что бы выбор выпадал: Пица с пиперони, луком, шампиньонами и т.д. (прямо как на этом сайте)
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КАРТОЧКА ТОВАРА
https://www.papajohns.ru/menyu/pizza/iz-rossii-s-lyubovyu1521708743
Фотография (если есть больше фото - то подключается галлерея), Название, состав, ссылка изменить ингридиенты (или выбор ингридиентов прямо тут, без рор-окна, даже лучше будет я думаю), выбор размера пиццы.
Желательно, что бы выглядело так: http://prntscr.com/kgy0ne
Хорошо бы до Общего описания и отзывов поставить блок Рекомендуем: к пицце это будут например "Напитки" "Десерты"
Нужна возможность скрыть блок вкладок "Описание, отзывы и рекомендуем"
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
В оформлении заказа необходимо оставить только следующие данные:http://prntscr.com/kgy3gshttp://prntscr.com/kgy45d (+ яндекс карта с адресом расположения пиццерии). Выбор места доставки на карте не нужен (если это надо дополнительно дорого разрабатывать)
Заказ должен приходить на 2 почты и если есть возможность - желательно настроить приход смс сообщения (тут думаю надо обсудить)
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Интересуют сроки и стоимость исполнения заказа
Заявки фрилансеров
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