Создать сайт на платформе Insales или предложить свою CMS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок229 просмотров

Нужен интернет-магазин кальянной продукции, есть дизайн, который нужно будет незначительно подкорректировать (есть свой дизайнер)

Сейчас остановился на платформе Insales, очень нравится функционал и есть большое кол-во встроенных виджетов, интеграций с CRM-системой "amoCRM"

Рассмотрю альтернативные варианты, нужен совет профессионала.

AmoCRM
7 лет назад
glebov_94
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров