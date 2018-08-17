Доработка сайта на OpenCart 3

Здравствуйте.

Нужно внести изменения в работу движка OC 3 и шаблона:

1. Ограничение кол-ва товара для заказа: При заказе в категории или карточке количества товара, большего чем остаток ставить в заказ максимально доступное количество и выводить соответствующее уведомление в поп-ап.

2. В категории показывать краткое описание категории ~300 символов и раскрывать при клике (типа Read more...).

3. В карточке товара, для поисковых ботов при включеном русском языке, сделать вывод такжет и англоязычной версии описания товара (т.е. это не должно быть видно пользователям). Не уверен в правильности такой идеи. Хотелось бы обсудить.

4. Сделать модуль распродажа по подобию модуля акция. Разница в том, что товар в распродаже отличается от акции лишь буквой в артикуле.

5. Доработать стандартный фильтр:

При выборе, к примеру, 4х категорий в выдаче первыми должны идти товары, имеющиеся сразу в 4х категориях, затем в 3х из 4х, затем в 2х. Каждая группа выдачи должна быть озаглавлена (мультиязычно), к примеру "наиболее подходящие", "подходящие", "не очень подходящие".

6. В админке при изменении кол-ва товара делать проверку текущего остатка. Т.е. если на момент редакторования товара на остатке было 10шт, пока я чего-то делал в карточке 2 купили, я изменил кол-во на 15 (приход, например). В бд записалось 15шт. А должно было - 13. Тоже самое если кол-во товара мной уменьшается.

7. Рядом с полем jan сделать кнопку расчета значения этого поля по определенной формуле.

8. Кнопка генерации мета-тегов по шаблону.

Все нужно делать модами т.к. движок и шаблон будут постоянно обновляться.

Спасибо.