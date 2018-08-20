Интернет-магазин

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Закрыт5 заявок209 просмотров

Необходимо разработать интернет-магазин на битриксе на основе адекватного шаблона (можно платного). Обязательна интеграция каталога с Управлением торговлей 1С. Онлайн оплата пока не требуется. Оптимизация, дальнейшее обслуживание интересует. Компания из Тюмени.

Детали в процессе диалога.

Предпочтение специалистам из Тюмени.

Жду Ваших предложений.

7 лет назад
guest_15348819736373
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров