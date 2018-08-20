ДД Ищем программиста для ряда работ над ИМ 1. Надо подключить метрику по продажам - https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html 2. Надо сделать разграничение доступа (франшизникам) - https://prnt.sc/kgyxfc ВНИМАНИЕ! Интересуют только свободные и готовые ...
Разработка интернет магазина
Здравствуйте.
Прошу оценить стоимость разработки интернет магазина, в котором планируется следующий функционал:
1. Каталог товаров с подкатегориями. Поиск по каталогу товаров.
2. Отображение каталога товаров в зависимости от выбранного города (городов будет несколько).
3. Интеграция и обмен с 1С Розница (возможно будет рассмотрен вариант подключения 1С для каждого города отдельно) + доступ менеджерам для заливки прайсов под каждый город.
4. Загрузчик прайса товаров, колонки: артикул, наименование товара, цена, состояние, адрес магазина.
5. Личный кабинет в котором есть бонусная система за покупки и активация бонусной карты.
6. Сравнение товаров по характеристикам - выбираем товары из каталога для сравнения, видим таблицу сравнения. такое реализовано у DNS.
7. Подключение оплаты ЯД.
В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:
1. Систему управления, на которой можете сделать весь функционал. Сразу скажу, что Joomla, MODx, самописные cms не рассматриваются.
2. Примеры ваших реализованных магазинов подобного уровня.
3. Подойдет ли Woocommerce WordPress для этой задачи.
4. Стоимость работы от ... до.
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