Разработать интернет-магазин на bitrix с парсером другого сайта

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Закрыт6 заявок192 просмотра

1. Сверстать на bootstrap с дизайн макета (адаптивность, кроссбраузерность).

2. Интегрировать с мойсклад.

3. Сделать парсер товаров с другого сайта и интегрировать в сайт(сделать автоматический парсинг на заданный интервал времени).

Bootstrap
7 лет назад
vladimir495
Владимир 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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