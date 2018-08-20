Поддержка интернет-магазина на Bitrix

Нужен интернет-магазин кальянной продукции, есть дизайн, который нужно будет незначительно подкорректировать (есть свой дизайнер) Сейчас остановился на платформе Insales, очень нравится функционал и есть большое кол-во встроенных виджетов, интеграций с CRM-системой "amoCRM" Рассмотрю ...