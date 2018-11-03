Магазин , созданный на Opencart необходимо приспособить для продажи

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Завершен4 заявки207 просмотров

Магазин, посторенный на Opencart необходимоприспособить для продажи электронных

книг ;

Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта.

Author- это автор книги и должно быть отдельное поле базы , поскольку будет поиск по автору и стр авторов

File - это предмет продажи , который должен быть к скачиванию в личном кабинете после покупки

Language- язык издания книги , должно быть отдельное поле БД, поскольку будет градация по языкам книг

Subject - тоже отдельное поле БД , это теги (предметы) книг, по которым должна быть сортировка/поиск. У одной книги может быть несколько тегов

Да,для авторов существуют 2 модуля . Да ,  скачиваемый файл можно привязать через активацию возможности скачивания у  продукта.

Но атрибуты Language (язык издания книги) и  Subject (теги, тематика книги ) нетривиальные.

И нужно решение в комплексе.

P.S. Если уж заказ прочитали до этого места, не пишите в заявке « нужны подробности»  потому , что буду тогда видеть, что Вы или не способны воспринимать визуальную информацию или спамер.

Opencart
7 лет назад
valmartyn
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vizes
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$100
1 день
Проект у нас долгий. и работа двигается ... текущий отзыв , то, что есть на сегодня; Да, знает и умеет очень многое поэтому знает себе цену и не церемонится . Поэтому обращаться стоит если Вы не стеснены в средствах, но заказ такой, с которым большинсто других не справятся. в области веб программирования
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

vizes
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад

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