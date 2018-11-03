ДД Ищем программиста для ряда работ над ИМ 1. Надо подключить метрику по продажам - https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html 2. Надо сделать разграничение доступа (франшизникам) - https://prnt.sc/kgyxfc ВНИМАНИЕ! Интересуют только свободные и готовые ...
Магазин , созданный на Opencart необходимо приспособить для продажи
Магазин, посторенный на Opencart необходимоприспособить для продажи электронных
книг ;
Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта.
Author- это автор книги и должно быть отдельное поле базы , поскольку будет поиск по автору и стр авторов
File - это предмет продажи , который должен быть к скачиванию в личном кабинете после покупки
Language- язык издания книги , должно быть отдельное поле БД, поскольку будет градация по языкам книг
Subject - тоже отдельное поле БД , это теги (предметы) книг, по которым должна быть сортировка/поиск. У одной книги может быть несколько тегов
Да,для авторов существуют 2 модуля . Да , скачиваемый файл можно привязать через активацию возможности скачивания у продукта.
Но атрибуты Language (язык издания книги) и Subject (теги, тематика книги ) нетривиальные.
И нужно решение в комплексе.
P.S. Если уж заказ прочитали до этого места, не пишите в заявке « нужны подробности» потому , что буду тогда видеть, что Вы или не способны воспринимать визуальную информацию или спамер.
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