Доработка и настройка интернет магазина ocStore

есть существующий магазин на ocStore 2.3.0.2.3 шаблон 2.6.1

Я не имею опыта работы с админкой есть ряд вопросов они во вложении.

Необходимо:

1) Консультация по работе с админ (возможности)

2) Среди задач во вложении выделить те которые относятся к программисту, а какие я смогу выполнить сама после консультации

3) Задачи к программисту указать стоимость и сроки

Ребята, выбираю партнера для долгосрочных отношений и не по одному сайту.

Так что рассчитываю на качественную(не бесплатную) консультацию, и выполнение доработки моего магазина.

Решение буду принимать исходя из того кто предложит наиболее оптимальное соотношение по необходимым вложениям для выполнения данных задач.

Заранее спасибо за понимание.