ДД Ищем программиста для ряда работ над ИМ 1. Надо подключить метрику по продажам - https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html 2. Надо сделать разграничение доступа (франшизникам) - https://prnt.sc/kgyxfc ВНИМАНИЕ! Интересуют только свободные и готовые ...
Доработка и настройка интернет магазина ocStore
есть существующий магазин на ocStore 2.3.0.2.3 шаблон 2.6.1
Я не имею опыта работы с админкой есть ряд вопросов они во вложении.
Необходимо:
1) Консультация по работе с админ (возможности)
2) Среди задач во вложении выделить те которые относятся к программисту, а какие я смогу выполнить сама после консультации
3) Задачи к программисту указать стоимость и сроки
Ребята, выбираю партнера для долгосрочных отношений и не по одному сайту.
Так что рассчитываю на качественную(не бесплатную) консультацию, и выполнение доработки моего магазина.
Решение буду принимать исходя из того кто предложит наиболее оптимальное соотношение по необходимым вложениям для выполнения данных задач.
Заранее спасибо за понимание.
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