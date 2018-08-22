Изменить шаблон сайта, под новые блок схемы. Платформа Insales.

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Закрытнет заявок231 просмотр

1)Изменить имеющийся шаблон (http://myshop-qa105.myinsales.ru)  на сайте,под новые блок схемы(предоставлены) (5 страниц). Без нарушения работы адаптивности шаблона под мобильные устройства.

2)Заполнение 10 карточек товара.(описание,фото будут предоставлены)

7 лет назад
CrazyRide
Антон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров