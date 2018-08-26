Расширить стандартную-встооенную опцию "Скидки" ocStore 1.5.5.1.2

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Закрыт3 заявки261 просмотр

Нужно расширить стандартную опцию "Скидки", либо с нуля написать.

ocStore
7 лет назад
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Петров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров