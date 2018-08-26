Обновить дизайн лендинга на opencart

$147
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Закрыт11 заявок360 просмотров

Есть сайт  https://goo.gl/8xY2a5   

Вот новый Лендинг https://yadi.sk/i/Px1XwZSM3abAmX

(функционал каталога весь есть)

Бюджет: 9.000р

Opencart
7 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров