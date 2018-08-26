Модуль ОПЦИЙ для Opencart Pro 2.3

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Закрыт4 заявки190 просмотров

Магазин работает на opencart pro 2.3, установлен шаблон revolution и модуль для наполнения магазина "автоматическая обработка прайс-листов v.8.9.4". Теперь по поводу того что нужно сделать. Нужно что бы для каждой опции в товаре можно было ещё выставить и в случаи чего цену по акции, так же что бы потом данный товар где указана  цена по акции отображался на сайте в разделе Скидки. Пример в скринах, так же могу скинуть адрес сайта где это уже реализовано что бы было понятнее.

Opencart
7 лет назад
1KeNs
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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