Модуль ОПЦИЙ для Opencart Pro 2.3

Магазин работает на opencart pro 2.3, установлен шаблон revolution и модуль для наполнения магазина "автоматическая обработка прайс-листов v.8.9.4". Теперь по поводу того что нужно сделать. Нужно что бы для каждой опции в товаре можно было ещё выставить и в случаи чего цену по акции, так же что бы потом данный товар где указана цена по акции отображался на сайте в разделе Скидки. Пример в скринах, так же могу скинуть адрес сайта где это уже реализовано что бы было понятнее.