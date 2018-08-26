Нужно расширить стандартную опцию "Скидки", либо с нуля написать.
Нужен интернет-магазин на 1С
Добрый день.
Мне нужен интернет-магазин на 1С Битрикс, чтобы его можно было потом залить на AppMarket и GooglePlay.
Знаю, что там требуется доп.лицензия.
Нужны будут настройки, куча доработок и т.д.
Шаблон можем купить и просто довести его до ума.
Никогда ранее не сталкивался интернет-магазинами на 1С.
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