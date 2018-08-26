Добрый день.

Мне нужен интернет-магазин на 1С Битрикс, чтобы его можно было потом залить на AppMarket и GooglePlay.

Знаю, что там требуется доп.лицензия.

Нужны будут настройки, куча доработок и т.д.

Шаблон можем купить и просто довести его до ума.

Никогда ранее не сталкивался интернет-магазинами на 1С.