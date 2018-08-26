Нужно расширить стандартную опцию "Скидки", либо с нуля написать.
Сделать интернет магазин
Здравствуйте!
Необходимо разработать интернет-магазин по продаже полетов на воздушных шарах с личным кабинетом пользователя и возможностью активации номеров сертификатов.
Прикрепляю подробное ТЗ интернет-магазина, а также админки.
Дизайн для интернет-магазина готов (моб версия + дескопная) доступен по ссылке https://drive.google.com/open?id=1GaaVHhdgj1aZiZ1E_UgxjHTo1lV7dnty
Прошу ознакомиться с ТЗ и дизайном, после этого указать цену, срок исполнения и CMS на которой планируете реализовать. Если часть функционала реализовать не сможете, напишите какую именно.
Заявки фрилансеров
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