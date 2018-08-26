Сделать интернет магазин

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Закрыт22 заявки287 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать интернет-магазин по продаже полетов на воздушных шарах с личным кабинетом пользователя и возможностью активации номеров сертификатов. 

Прикрепляю подробное ТЗ интернет-магазина, а также админки. 

Дизайн для интернет-магазина готов (моб версия + дескопная) доступен по ссылке https://drive.google.com/open?id=1GaaVHhdgj1aZiZ1E_UgxjHTo1lV7dnty 

Прошу ознакомиться с ТЗ и дизайном, после этого указать цену, срок исполнения и CMS на которой планируете реализовать. Если часть функционала реализовать не сможете, напишите какую именно. 

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров