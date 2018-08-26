Очистка cache по планировщику в OpenCart

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Закрыт4 заявки201 просмотр

Установлен модуль NitroPack 2.5.9, необходимо настроить планировщик Cron на чистку cache по времени в данном модуле 

Opencart
7 лет назад
victor5493
Кузнецов 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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