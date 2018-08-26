Нужно расширить стандартную опцию "Скидки", либо с нуля написать.
Онлайн магазин для продажи цифровых товаров + телеграмм бот
Необходимо разработать интернет магазин для продажи цифровых товаров + сделать телеграмм бота для продажи тех же товаров.Способы оплаты на сайте и в боте - Qiwi, yandex, Bitcoin. Телеграмм бот должен работать как по Бот апи так и по клиент апи с возможностью запуска 2ух ботов одновременно.
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