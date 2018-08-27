Есть магазин на Opencart (шаблон Newstore) - konkiiklushki.ru Задача: 1. Сделать, чтобы при клике на Корзину открывалась такая же страница как сейчас при клике на Оформить заказ. 2. Чтобы на ...
Доработки по Drupal
Есть ряд задач которые нужно выполнить. Нужен хороший специалист для работы с сайтом на Drupal.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
примерный список задач: 1) отзывы в товарах добавить (стд функционал), структурировать форму отзывов (css) 2) дополнительный товар в карточке товара (фурнитура) добавить (стд функционал, структурировать, css) 3) карточка товара изменить вид (css) ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать интернет-магазин по продаже полетов на воздушных шарах с личным кабинетом пользователя и возможностью активации номеров сертификатов. Прикрепляю подробное ТЗ интернет-магазина, а также админки. Дизайн для интернет-магазина готов (моб версия ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Срок 3 дня.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Необходимо добавить в интернет магазин на Woocommerce 175 товаров (фото, цена, описание). В предложении указывайте вашу цену и сроки.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Установлен модуль NitroPack 2.5.9, необходимо настроить планировщик Cron на чистку cache по времени в данном модулеИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин для продажи цифровых товаров + сделать телеграмм бота для продажи тех же товаров.Способы оплаты на сайте и в боте - Qiwi, yandex, Bitcoin. Телеграмм бот должен работать как по Бот апи ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо установить и настроить модуль доставки Shiptor. ocStore 3.0.2.0. Установлен модуль упрощенной регистрации Simple.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Мне нужен интернет-магазин на 1С Битрикс, чтобы его можно было потом залить на AppMarket и GooglePlay. Знаю, что там требуется доп.лицензия. Нужны будут настройки, куча доработок и т.д. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
В интернет-магазине на системе Magento необходимо добавить в товары категории "цвет" и "размер", а также настроить вид корзины для Украины.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад