Небольшие правки в магазине на Opencart

Есть магазин на Opencart (шаблон Newstore) - konkiiklushki.ru

Задача:

1. Сделать, чтобы при клике на Корзину открывалась такая же страница как сейчас при клике на Оформить заказ.

2. Чтобы на этой странице, если сумма заказа выше 10000 руб, было написано, что доставка бесплатная (хотя я где-то задал это, но уже не могу найти в админке где).

И последнее, отдельно, не связанно

3. Чтобы при нажатии Добавить в корзину кнопка меняла свое название на Добавить ещё

и добавлялась еще кнопка Перейти к оформлению