Есть магазин на Opencart (шаблон Newstore) - konkiiklushki.ru Задача: 1. Сделать, чтобы при клике на Корзину открывалась такая же страница как сейчас при клике на Оформить заказ. 2. Чтобы на ...
Создать страницу каталога. CMS Joomla
Создать страницу каталога c возможностью добавления товара, возможностью оформления заказа
Заявки фрилансеров
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