Разработка интернет магазина на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок408 просмотров

Разаработка интернет магазина на Битрикс 

В наличии: ЦМС Битрикс малый бизнес, первичная верстка, инфоблоки, дизайн 

I. ЭТАП 

a. Сверстать шаблоны адаптивных страниц: Товар/Торговое предложение, Раздел каталога, Информационная страница (стр 404), Главная страница для того что бы контенщик на их основе мог бы создавать новые страницы. В типовых страницах на месте картинок и иконок должны стоять картинки заглушки с возможность быстрой замены их контенщиком. 

b. Сделать выпадающее меню каталога, что бы контенщик мог добавлять/изменять пункты меню 

c. Сделать строку поиска по товарам на сайте 

d. Доработать футтер (добавить иконки соцсетей и платежных систем, иконки к ссылкам на страницы и поле для подписки на рассылку) 

e. Настроить валюту $ USD, отображается в BYN контент менеджеру нужно иметь возможность задавать курс.

f. Если это не сложно хотелось бы иметь возможность помимо курса $ USD воздействовать на цены еще одним коэффициентом. 

g. Добавить возможность купить в 1 клик не заходя в карточку товара, из блока на главной или страницы раздела 

h. В торговых предложениях динамическая скидка от цены формируется как % от первой самой высокой цены. 

i. Хлебные крошки на всех страничках кроме главной 

j. При копировании любой информации со страницы копируется и ссылка на страницу 

k. Торговое предложение в вариациях которого участвует атрибут ТИРАЖ нужно иметь возможность ограничения диапазона количество. 

l. В узле Instagram канала, сделать возможность на страницах товаров делать выдачу по хэштегу 

m. Настроить блок отзывов завязанный на стену группы в ВК с возможностью добавлять отзыв со страниц сайта 

n. Сделать новостной слайдер из 7 картинок с возможностью добавлять/удалять слайды 

o. Настроить раздел новостей 

p. На главной сделать блок каталога товаров по типу страницы раздела с возможностью добавлять популярные товары 

q. На странице Товара сделать блок «С этим товаром покупают» стандартный 

r. Сделать блок с логотипами и ссылками на страницы партнеров/клиентов 

s. Переезд на active.by 

t. Регистрация сайта в реестре (мой пункт) 

u. Открытие сайта для пользователей 

II. ЭТАП 

a. Сделать корзину с заданным функционалом 

b. Необходимо добавить на страницу корзины возможность загружать файлы оригинал макета 

c. Подтянуть по API возможность расчета стоимости доставки разными службами (Белпочта…) 

d. Подключить АССИСТ 

e. Создать и настроить статусы заказов 

f. В корзину добавить функционал: «Получить коммерческое предложение» и новость о том как это сделать 

g. Настроить автогенерацию документов PDF 

III. ЭТАП 

a. Сделать личный кабинет с заданным функционалом 

b. Привязать CRM Битрикс24 к процессам на сайте 

c. Нужно что бы вся попавшая в поля информация о контрагентах сохранялась на портале Битрикс24 в соответствующих разделах (Контакт, Компания), а при формировании договора и счета автоматически формировалась сделка 

d. Настроить чат консультант привязанный к открытым линиям Битрикс24 

e. Разработка страничек помощи (пока не понятно как это будет выглядеть) 

f. Избранное, раздел и ссылочки на карточке товара

Указывайте примерные сроки и бюджет пожалуйста

7 лет назад
Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров