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Разработка интернет магазина на Битрикс
Разаработка интернет магазина на Битрикс
В наличии: ЦМС Битрикс малый бизнес, первичная верстка, инфоблоки, дизайн
I. ЭТАП
a. Сверстать шаблоны адаптивных страниц: Товар/Торговое предложение, Раздел каталога, Информационная страница (стр 404), Главная страница для того что бы контенщик на их основе мог бы создавать новые страницы. В типовых страницах на месте картинок и иконок должны стоять картинки заглушки с возможность быстрой замены их контенщиком.
b. Сделать выпадающее меню каталога, что бы контенщик мог добавлять/изменять пункты меню
c. Сделать строку поиска по товарам на сайте
d. Доработать футтер (добавить иконки соцсетей и платежных систем, иконки к ссылкам на страницы и поле для подписки на рассылку)
e. Настроить валюту $ USD, отображается в BYN контент менеджеру нужно иметь возможность задавать курс.
f. Если это не сложно хотелось бы иметь возможность помимо курса $ USD воздействовать на цены еще одним коэффициентом.
g. Добавить возможность купить в 1 клик не заходя в карточку товара, из блока на главной или страницы раздела
h. В торговых предложениях динамическая скидка от цены формируется как % от первой самой высокой цены.
i. Хлебные крошки на всех страничках кроме главной
j. При копировании любой информации со страницы копируется и ссылка на страницу
k. Торговое предложение в вариациях которого участвует атрибут ТИРАЖ нужно иметь возможность ограничения диапазона количество.
l. В узле Instagram канала, сделать возможность на страницах товаров делать выдачу по хэштегу
m. Настроить блок отзывов завязанный на стену группы в ВК с возможностью добавлять отзыв со страниц сайта
n. Сделать новостной слайдер из 7 картинок с возможностью добавлять/удалять слайды
o. Настроить раздел новостей
p. На главной сделать блок каталога товаров по типу страницы раздела с возможностью добавлять популярные товары
q. На странице Товара сделать блок «С этим товаром покупают» стандартный
r. Сделать блок с логотипами и ссылками на страницы партнеров/клиентов
s. Переезд на active.by
t. Регистрация сайта в реестре (мой пункт)
u. Открытие сайта для пользователей
II. ЭТАП
a. Сделать корзину с заданным функционалом
b. Необходимо добавить на страницу корзины возможность загружать файлы оригинал макета
c. Подтянуть по API возможность расчета стоимости доставки разными службами (Белпочта…)
d. Подключить АССИСТ
e. Создать и настроить статусы заказов
f. В корзину добавить функционал: «Получить коммерческое предложение» и новость о том как это сделать
g. Настроить автогенерацию документов PDF
III. ЭТАП
a. Сделать личный кабинет с заданным функционалом
b. Привязать CRM Битрикс24 к процессам на сайте
c. Нужно что бы вся попавшая в поля информация о контрагентах сохранялась на портале Битрикс24 в соответствующих разделах (Контакт, Компания), а при формировании договора и счета автоматически формировалась сделка
d. Настроить чат консультант привязанный к открытым линиям Битрикс24
e. Разработка страничек помощи (пока не понятно как это будет выглядеть)
f. Избранное, раздел и ссылочки на карточке товара
Указывайте примерные сроки и бюджет пожалуйста
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