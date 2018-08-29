Разработка интернет магазина на Битрикс

Разаработка интернет магазина на Битрикс

В наличии: ЦМС Битрикс малый бизнес, первичная верстка, инфоблоки, дизайн

I. ЭТАП

a. Сверстать шаблоны адаптивных страниц: Товар/Торговое предложение, Раздел каталога, Информационная страница (стр 404), Главная страница для того что бы контенщик на их основе мог бы создавать новые страницы. В типовых страницах на месте картинок и иконок должны стоять картинки заглушки с возможность быстрой замены их контенщиком.

b. Сделать выпадающее меню каталога, что бы контенщик мог добавлять/изменять пункты меню

c. Сделать строку поиска по товарам на сайте

d. Доработать футтер (добавить иконки соцсетей и платежных систем, иконки к ссылкам на страницы и поле для подписки на рассылку)

e. Настроить валюту $ USD, отображается в BYN контент менеджеру нужно иметь возможность задавать курс.

f. Если это не сложно хотелось бы иметь возможность помимо курса $ USD воздействовать на цены еще одним коэффициентом.

g. Добавить возможность купить в 1 клик не заходя в карточку товара, из блока на главной или страницы раздела

h. В торговых предложениях динамическая скидка от цены формируется как % от первой самой высокой цены.

i. Хлебные крошки на всех страничках кроме главной

j. При копировании любой информации со страницы копируется и ссылка на страницу

k. Торговое предложение в вариациях которого участвует атрибут ТИРАЖ нужно иметь возможность ограничения диапазона количество.

l. В узле Instagram канала, сделать возможность на страницах товаров делать выдачу по хэштегу

m. Настроить блок отзывов завязанный на стену группы в ВК с возможностью добавлять отзыв со страниц сайта

n. Сделать новостной слайдер из 7 картинок с возможностью добавлять/удалять слайды

o. Настроить раздел новостей

p. На главной сделать блок каталога товаров по типу страницы раздела с возможностью добавлять популярные товары

q. На странице Товара сделать блок «С этим товаром покупают» стандартный

r. Сделать блок с логотипами и ссылками на страницы партнеров/клиентов

s. Переезд на active.by

t. Регистрация сайта в реестре (мой пункт)

u. Открытие сайта для пользователей

II. ЭТАП

a. Сделать корзину с заданным функционалом

b. Необходимо добавить на страницу корзины возможность загружать файлы оригинал макета

c. Подтянуть по API возможность расчета стоимости доставки разными службами (Белпочта…)

d. Подключить АССИСТ

e. Создать и настроить статусы заказов

f. В корзину добавить функционал: «Получить коммерческое предложение» и новость о том как это сделать

g. Настроить автогенерацию документов PDF

III. ЭТАП

a. Сделать личный кабинет с заданным функционалом

b. Привязать CRM Битрикс24 к процессам на сайте

c. Нужно что бы вся попавшая в поля информация о контрагентах сохранялась на портале Битрикс24 в соответствующих разделах (Контакт, Компания), а при формировании договора и счета автоматически формировалась сделка

d. Настроить чат консультант привязанный к открытым линиям Битрикс24

e. Разработка страничек помощи (пока не понятно как это будет выглядеть)

f. Избранное, раздел и ссылочки на карточке товара

Указывайте примерные сроки и бюджет пожалуйста