Перекинуть Товары с Joomla на Wordpress

Нормально перенеслось только название и заголовок. 1. Фото не было ( было необязательно ) 2. Цены были перенесены изначально неверно и до сих пор работа не сделана = то что стоит 520, у меня 12250 ( не просто нолик удалить ) 3. Схематика категорий утеряна при переносе полностью В итоге я получил перенос заголовков за эту сумму. 3 день пытаюсь поймать - тщетно. В итоге пришлось нового человека кто будет переделывать. Не рекомендую.