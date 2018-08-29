Перекинуть Товары с Joomla на Wordpress

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Завершен4 заявки214 просмотров

Компоненты виртуемарт и вукомерс

около 400 товаров.

картинки описание заголовки.

либо есть дамп базы, внести все графы что нужны, фото можно не добавлять.

парсер или вручную или экспортами импортами не важно.  

Пожалуйста указывайте суммы и сроки.

JoomlaWordPress
7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

aenimapoe
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
3 дня
Нормально перенеслось только название и заголовок. 1. Фото не было ( было необязательно ) 2. Цены были перенесены изначально неверно и до сих пор работа не сделана = то что стоит 520, у меня 12250 ( не просто нолик удалить ) 3. Схематика категорий утеряна при переносе полностью В итоге я получил перенос заголовков за эту сумму. 3 день пытаюсь поймать - тщетно. В итоге пришлось нового человека кто будет переделывать. Не рекомендую.

Заявки фрилансеров

aenimapoe
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад