Перекинуть Товары с Joomla на Wordpress

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Компоненты виртуемарт и вукомерс
около 400 товаров.
картинки описание заголовки.
либо есть дамп базы, внести все графы что нужны, фото можно не добавлять.
парсер или вручную или экспортами импортами не важно.
Пожалуйста указывайте суммы и сроки.
Выбранный исполнитель
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