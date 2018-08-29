Доработка сайта на Bitrix

Сайт-магазин на 1С-bitrix "Бизнес"

Требуется доделать (сделать заново) личный кабинет пользователя:

1. после оформления заказа пользователю на email должна придти ссылка на личный кабинет, а также логин личного кабинета и пароль, сгенерированный без участия пользователя.

2. Функционал личного кабинета:

- изменение стандартной формы авторизации битрикс (убрать стандартную форму авторизации, которая появляется, если пользователь зашел на страницу с ограниченный доступом, либо убрать возможность самостоятельной регистрации пользователя. Протестировать стандартное решение смены забытого пароля, вывести корректные ссылки на восстановление пароля в шаблон формы авторизации и в необходимые почтовые шаблоны.

- заполнение карточки пользователя (фио, адрес, телефон, фотография, аккаунты в соц. сетях и т.п. - точное значение полей будем решать с исполнителем по ходу дела). Если какое-либо поле не заполнено, то вывести сверху шаблона предложение о скидке 5% на следующую покупку. Когда все поля, включая фотографию, заполнены, отправить пользователю купон на скидку 5% на следующую покупку. Купон можно сгенерировать 1 раз и отправлять всем один, но, если это не упрется в значительные трудозатраты и увеличение бюджета, лучше генерировать каждый раз новый купон на 1 покупку, привязанный к конкретному пользователю. Сверху личного кабинета вывести приветствие к пользователю.

- история заказов пользователя, возможность повторить или оплатить неоплаченный заказ, используя встроенную платежную систему payture (на ней настроена интеграция с кассой по закону РФ 54-ФЗ)

- накопительная скидка пользователя. Если пользователь оплатил в совокупности более 10 000 рублей за разные заказы, необходимо сгенерировать для него купон на постоянную скидку в размере 10%, которая применяется ко всем последующим заказам. Купон на скидку необходимо отправить на e-mail пользователя, а также продублировать информацию другим шаблоном письма, менеджеру интернет-магазина.

- Отслеживание заказов пользователя. На сайте установлен модуль СДЕК-Доставка. Необходимо вывести для пользователя в заказе номер для отслеживания заказа на сайте СДЕК, Почты РФ. Посмотреть возможность отслеживания заказа непосредственно на сайте для СДЕК, используя установленный модуль и для ПОЧТЫ РФ, используя API ПОЧТЫ РФ https://otpravka.pochta.ru/specification#/main - это опционально, на первое время можем обойтись выводом трек-номеров.

- вывести удобную навигацию по личному кабинету, переверстать стандартный модуль личного кабинета битрикс. Все что уже реализовано - переверстать под дизайн сайта, коммуницируя с нашим дизайнером

3. Все необходимо делать модульно, соблюдая законы развития 1с-bitrix, максимально стандартизировано, учитывая, что мы будем развивать проект, например, нам в ближайшем будущем понадобится отдельный личный кабинет для оптовиков, личный кабинет на английском языке и т.п. Чтобы можно было использовать Ваши наработки многократно.

Работа принимается на готовом сайте. Оплата после завершения всей работы. Рассмотрим сотрудничество со студией, выслушаем предложения по юзабилити. Сайт http://www.evgenia-ermilova.ru