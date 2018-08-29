Интернет магазин

Требуется разработчик, который работал с интернет магазинами.

Задание стандартное, по макетам сверстать и посадить на движок (думаю лучше opencart - но это обсудим), полностью адаптивная верстка.

Порядка 5-7 уникальных страниц, главная, каталог, карточка товара, акции и т.п.

Магазин будет без оплаты, основное действие - обратный звонок, возможно оформление "какой то" заявки.

В отклике указывайте опыт работы с интернет магазинами и примеры работающих сайтов. Но изначально прочитайте ТЗ для разработчика: https://drive.google.com/open?id=1HdP7fWyM7Ym6gNHmIrpB2TDPE6kk7mUv

Бюджет до 100$.

Срок до 10 дней.

В плане сотрудничество на постоянной основе.