Есть магазин на Opencart (шаблон Newstore) - konkiiklushki.ru Задача: 1. Сделать, чтобы при клике на Корзину открывалась такая же страница как сейчас при клике на Оформить заказ. 2. Чтобы на ...
Интернет магазин
Требуется разработчик, который работал с интернет магазинами.
Задание стандартное, по макетам сверстать и посадить на движок (думаю лучше opencart - но это обсудим), полностью адаптивная верстка.
Порядка 5-7 уникальных страниц, главная, каталог, карточка товара, акции и т.п.
Магазин будет без оплаты, основное действие - обратный звонок, возможно оформление "какой то" заявки.
В отклике указывайте опыт работы с интернет магазинами и примеры работающих сайтов. Но изначально прочитайте ТЗ для разработчика: https://drive.google.com/open?id=1HdP7fWyM7Ym6gNHmIrpB2TDPE6kk7mUv
Бюджет до 100$.
Срок до 10 дней.
В плане сотрудничество на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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