Интернет магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок234 просмотра

Требуется разработчик, который работал с интернет магазинами. 

Задание стандартное, по макетам сверстать и посадить на движок (думаю лучше opencart - но это обсудим), полностью адаптивная верстка. 

Порядка 5-7 уникальных страниц, главная, каталог, карточка товара, акции и т.п.

Магазин будет без оплаты, основное действие - обратный звонок, возможно оформление "какой то" заявки.

В отклике указывайте опыт работы с интернет магазинами и примеры работающих сайтов. Но изначально прочитайте ТЗ для разработчика: https://drive.google.com/open?id=1HdP7fWyM7Ym6gNHmIrpB2TDPE6kk7mUv

Бюджет до 100$.

Срок до 10 дней.

В плане сотрудничество на постоянной основе.

Opencart
7 лет назад
IvanIvanov88
Иван 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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