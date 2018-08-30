Колесо фортуны и Подборка товаров

Добрый день

Нужно сделать 2 вещи.

1) Колесо фортуны с генерацией купонов на скидку

Человек пытается уйти с сайта, а ему попап предлагает сыграть в поле чудес

на барарабане скидки от 1% до 40%

Выпадают всегда от 1 до 5

Человек крутит барабан, выигрывает скидку, ему предлагают ввести емэил и имя для отправки купона на скидку

Данные передаются на сайт и сервис рассылок SendPulse

Сайт сделан на ShopScript7 от Webasyst и имеет свой апи для создания купонов, для дальнейшего использования

2)Подбор устройства

Продаем вейпы

Посетитель новичок

Нажимает кнопку "Пройти тест и подобрать устройство"

Отвечает на 5-7 вопросов

Ему предлагаются варианты устройств, подходящих под его запросы.

Крайне желательно, чтобы вы делали что-то подобное.

Сроки и цены предлагаю написать вам