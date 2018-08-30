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Редизайн сайта, работа над юзабилити
Тех задание во вложении
Сроки работ – по согласованию
Бюджет – по согласованию
Требование – знание движка Webasyst
Сайт работает на движке Webasyst (Shop Script 7) облачный
Заявки фрилансеров
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