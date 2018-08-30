Редизайн сайта, работа над юзабилити

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок611 просмотров

Тех задание во вложении 

Сроки работ – по согласованию 

Бюджет – по согласованию 

Требование – знание движка Webasyst 

Сайт работает на движке Webasyst (Shop Script 7) облачный

Webasyst
7 лет назад
idris075
Идрис 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров