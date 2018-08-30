Перенос (дублирование) фильтра.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки205 просмотров

1.Есть раздел с товаром

2.В нем есть фильтр (с левой стороны)

3.Фильтр включает в себя в том числе и выбор по размеру

4.Нужно продублировать размеры (в виде картинок с размером) в верхней части (над товарами)

5.Образец во вложении

7 лет назад
Grisha-Desantnik
Григор 
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров