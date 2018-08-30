Есть магазин на Opencart (шаблон Newstore) - konkiiklushki.ru Задача: 1. Сделать, чтобы при клике на Корзину открывалась такая же страница как сейчас при клике на Оформить заказ. 2. Чтобы на ...
Перенос (дублирование) фильтра.
1.Есть раздел с товаром
2.В нем есть фильтр (с левой стороны)
3.Фильтр включает в себя в том числе и выбор по размеру
4.Нужно продублировать размеры (в виде картинок с размером) в верхней части (над товарами)
5.Образец во вложении
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