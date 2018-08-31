Добрый день! Необходимо перенести сайт на WP, сейчас без админки. Все очень простенькое. Есть настроенное API доставки, нужно его также аккуратненько перенести.
Создание интернет-магазина (мультиязычного) + дизайн
Добрый день.
Необходимо в течение месяца-полутора создать и запустить интернет-магазин для российских и иностранных (Китай, Европа) покупателей. Требуется создать как "внутренности", так и дизайн. Вместе с заказчиком в ходе переговоров определить подходящую CMS, наладить интеграцию с агрегаторами платежей и т. д. Принимаются заявки только от программистов, готовых в дальнейшем несколько месяцев сотрудничать и дорабатывать сайт. Сам сайт - скорее бутик, чем гипермаркет: примерно 100-200 товаров, распределенных на 4-5 категорий.
Требования к дизайну очень высокие, но я готов принять заявку просто от толкового опытного программиста, а внешний вид сайта отдать другому человеку/фирме.
Заявки фрилансеров
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