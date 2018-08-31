Создание интернет-магазина (мультиязычного) + дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт16 заявок228 просмотров

Добрый день.

Необходимо в течение месяца-полутора создать и запустить интернет-магазин для российских и иностранных (Китай, Европа) покупателей. Требуется создать как "внутренности", так и дизайн. Вместе с заказчиком в ходе переговоров определить подходящую CMS, наладить интеграцию с агрегаторами платежей и т. д. Принимаются заявки только от программистов, готовых в дальнейшем несколько месяцев сотрудничать и дорабатывать сайт. Сам сайт - скорее бутик, чем гипермаркет: примерно 100-200 товаров, распределенных на 4-5 категорий.

Требования к дизайну очень высокие, но я готов принять заявку просто от толкового опытного программиста, а внешний вид сайта отдать другому человеку/фирме.

7 лет назад
guest_15358000010055
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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