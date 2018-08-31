1. Привести в удобный вид 2. Сделать часть для оптовых заказчиков 3. Настроить синхронизацию по инструкции - https://support.business.ru/knowledge-bases/5-tehpodderzhka/categories/12-internet-magazinyi/articles easytobike.ru Просьба не слать ваше резюме и опыт работы, только касательно сайта.
Перенести верстку одностраничника на WP
Добрый день!
Необходимо перенести сайт на WP, сейчас без админки.
Все очень простенькое. Есть настроенное API доставки, нужно его также аккуратненько перенести.
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