Создать сайт

РАМОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯСайт создаётся с некоммерческой целью. Его функцией является поддержка социальных инициатив местного населения в различных регионах страны, в городах и сёлах с небольшим количеством проживающего населения. К таким могут относиться небольшие города, районные центры или крупные населенные пункты местного значения.Основные задачи которые должен решать сайт.1. Возможность инициативных граждан рассказать о своей идеи широкому кругу общественности. В основном информация, естественно, предназначается для местного населения. К примеру, бывший спортсмен, проживающий в каком-нибудь небольшом городке, решил открыть спортивный дворовый клуб с целью вовлечения подростков к спорту. Однако, у инициатора нет собственных средств для того, чтобы отремонтировать заброшенный подвал или иное помещение, подходящее для этих целей.Или бывший отставной военный офицер совместно с местными властями решили открыть военно-патриотический подростковый клуб. Местные органы власти могут помочь с выделением помещения, однако не могут открыть для этого клуба бюджетное финансирование. Таким образом, данное начинание также остро нуждается в общественной поддержке.Вариантов может быть целое множество, к примеру, пенсионеры решили создать местную творческую группу, беременные женщины решили объединиться в неформальное объединение и т.д. и т.п.2. Сайт должен предоставлять таким инициативам площадку для размещения своих проектов. Каждый проект должен иметь свой идентификационный номер. На своей страничке сайта, автор может размещать текстовое описание своей идеи, множество фотографий или видеосюжеты. Кроме того, он может опубликовывать различные сканы имеющейся у него необходимой документации или сметные затраты.3. Авторы проекта и посетители сайта должны иметь возможность видеть рядом с названием проекта и его визуального изображения, окно «Счетчик» показывающий «Сроки реализации проекта», «Необходимую сумму (стоимость)» проекта, «Количество людей уже поддержавших инициативу денежными средствами», количество людей проголосовавших «За» и «Против» инициативы» (типа “Like” или “Dislike”, но только один раз с одного IP-адреса), какая «Сумма уже накопилась на его виртуальном счете» и какую «Сумму осталось собрать в рамках проекта». Отдельно должен быть занчок, как на сайте колеса.кз – «Проверено и подтверждено нашими специалистами». Опционно, можно добавить вариант «Могу помочь проекту неденежными способами», «Оставить сообщению автору проекта», «Оставить сообщение администратору сайта», «Написать на форум данного проекта» и «Хочу помочь». При нажатии кнопки «Хочу помочь» должны всплывать три опции «Хочу помочь анонимно», «Хочу помочь публично» и «Оставляю ответ на данный вопрос на усмотрение администрации сайта». В любом из этих случаев посетитель должен перенаправляться на страницу платежного агрегатора. После совершения денежного перевода он должен быть перенаправлен на страницу входа в личный кабинет и произвести «Регистрация нового лица» и «Вход для уже зарегистрированных посетителей»4. Сайт должен предоставлять возможность каждому случайному посетителю «Поиск» проектов по:- «Тематике» (если кому-то интересно поддержать только спорт);- «Регионам» (если кто-то хочет помогать лишь тем проектам, которые предполагается реализовать именно в его городе, районе или поселке);- «По возрасту», т.е. возрастного сегмента проекта (если кто-то хочет поддержать молодежные проекты или, наоборот, инициативу местных старушек);- «По гендерному принципу» ( если проект направлен на поддержку будущих мам или только будущих отцов).А также, обеспечивать переход на каждый отдельный проект с любого места раздела «Поиск по категориям».5. Сайт на каждой странице должен обеспечивать переход с одной категории на любую другую. 6. Сайт должен обеспечивать возможность каждому посетителю отмечать отдельные проекты как «Мои избранные» или переходить к «Мои избранным» проектам из любой точки сайта.7. Сайт должен обеспечивать возможность каждому посетителю по мере его продвижения по страницам сайта откладывать понравившиеся ему проекты сразу в «Корзину»8. Сайт должен автоматически присваивать ID-клиента и обеспечивать возможность каждому посетителю:- «Создание личного кабинета» с указанием всех его регистрационных данных и «Аватара». При этом сайт должен автоматически присваивать ID-номер каждому завершившему регистрацию на сайте. Регистрацию обязательно должны проходить не только желающие поддержать, но также и все те, кто представляет свой проект общественности. - просмотреть «Количеством поддержанных инициатив», «Сумму поддержки по каждому проекту с датами», «Всего размер оказанной/полученной поддержки»;- Оставить сообщение Администратору сайта или Службе поддержки;-Изменять собственные регистрационные данные.- «Хочу остаться анонимным» (кроме авторов проекта)..8. На сайте должна быть возможность Рейтинговой оценки по количеству Лайков среди людей, оказавших поддержку проектам социальных инициатив, а также Лайков и Дислайков среди самих проектов.9. Во избежание использования нецензурной лексики, нанесений личных или общественных оскорблений или иных противоправных действий со стороны авторов проектов или сторонних посетителей, все виды переписок и сообщений на форуме в обязательном порядке должны проходить модерацию Администрацией сайта и лишь затем публиковаться на сайте или пересылаться дальше по назначению до адресата.10. Установить счетчик посещений за Год, Месяц, Неделю, Сегодня, Сейчас на сайте.11. На сайте должен быть установлен платежный агрегатор с наиболее популярными платежными системами.12. При регистрации в личном кабинете должны всплывать окна с Условиями пользования сайта и Условиями конфиденциальности. «Я согласен» и «Не согласен». При согласии пользователь перенаправляется на дальнейшую регистрацию, а если «Не согласен», то - на предыдущую страницу.13.Необходимые разделы на главной странице: Как работает наш сайт. Информация для авторов проекта социальных инициатив. Информация для тех, кто хочет поддержать Условия пользования сайтом. Служба поддержки. Мы в социальных сетях. Условия конфиденциальности. Контакты.Это пока предварительный проект рамочной концепции. Однако в ходе разработки сайта в неё автором могут быть внесены значительные изменения и дополнения. Кроме того, полагаясь на ваш опыт в разработке сайтов, предлагаем вам самостоятельно выносить на согласование собственные предложения по улучшению сайта, его дизайна и контента.