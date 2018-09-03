Необходимо доработать интернет магазин на самописной системе управления (Kohana + php). Только для опытных исполнителей, умеющих быстро разбираться в чужом коде, имеющих опыт в создании сложных фильтров. Оплата по факту. Аванс возможен.
Требуется программист-фрилансер для работы с YII-2
Требуется программист-фрилансер для работы с сайтом на платформе YII-2. Необходима доработка сайта и поддержка.
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