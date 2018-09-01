ЖДЕМ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ПУНКТА и СРОКИ. Необходимо изготовить Интернет Магазин (ИМ) в двух видах – мобильная версия(ПРИОРИТЕТ) и лендинг для PC. Сайт будет подбирать и продавать товар для авто. В приоритете на базе ...
Создать сайт на 3х языках. PWA
Создание сайта по технологии PWA: маркетплейс, разработка и его тестирование.
Наполнение на стороне заказчика.
Язык админки сайта: английский.
Языки общедоступной части: Китайский, Вьетнамский, Английский
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