Создать сайт на 3х языках. PWA

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Закрыт8 заявок223 просмотра

Создание сайта по технологии PWA: маркетплейс, разработка и его тестирование.

Наполнение на стороне заказчика.

Язык админки сайта: английский.

Языки общедоступной части: Китайский, Вьетнамский, Английский

7 лет назад
guest_15358906680768
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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