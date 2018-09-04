Интернет-магазин с 1с

ЖДЕМ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ПУНКТА и СРОКИ. Необходимо изготовить Интернет Магазин (ИМ) в двух видах – мобильная версия(ПРИОРИТЕТ) и лендинг для PC. Сайт будет подбирать и продавать товар для авто. В приоритете на базе ...