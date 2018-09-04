Специалист по BigCommerce

Имеется магазин детских вещей работающий на BigCommerce.

Необходимо внести ряд доработок, дополнений в функционал. Кто работал с данной платформой?

-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество

будет за гражданами РФ.

-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.

-Студии и агентства НЕ интересуют.