Интернет магазин доставки еды

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Закрыт27 заявок420 просмотров

Создание интернет магазина доставки еды. Меню, описание, отзывы, акции, категории выбора еды, заявки на оформление заказа.

7 лет назад
guest_15361695215255
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров