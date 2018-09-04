Бланки строгой отчетности по API для электронного магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок210 просмотров

На сайте emediator.ru В мега-меню  размешен простейший электронный магазин Е-МАГАЗИН на базе CMS Joomla и JoomShopping.  Магазин работает, деньги принимает через Яндекс Касса,  карты и Яндекс кошелёк. Задание  : подключить API по протоколу  автовыставление Бланков Строгой Отчетности по электронной почте клиенту с помощью сервиса БСО123 по API протоколу.  Вот документация на API https://bso123.ru/api/info Срок: 1 неделя - 10 дней.Есть основание  в Законе для нашей некоммерческой организации:"8. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению. . .  вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности - Федеральный законом от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" Сейчас мы высвлаем такие БСО руками вдогонку каждому клиенту,  это для начала уже неплохо :-) 

Joomla
7 лет назад
edogovor
Марат 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка магазина (Kohana + php)

    Необходимо доработать интернет магазин на самописной системе управления (Kohana + php). Только для опытных исполнителей, умеющих быстро разбираться в чужом коде, имеющих опыт в создании сложных фильтров. Оплата по факту. Аванс возможен.

    PHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет-магазин с 1с

    Нужно создать интернет-магазин с синхронизацией 1с. Полностью от дизайна до тегов Ждем от вас предложения по срокам и стоимости. И информацию по движку.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по BigCommerce

    Имеется магазин детских вещей работающий на BigCommerce.  Необходимо внести ряд доработок, дополнений в функционал. Кто работал с данной платформой?  -Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт на 3х языках. PWA

    Создание сайта по технологии PWA: маркетплейс, разработка и его тестирование. Наполнение на стороне заказчика. Язык админки сайта: английский. Языки общедоступной части: Китайский, Вьетнамский, Английский

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин с бекофисом, курьерской частью, геолокацией

    ЖДЕМ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ПУНКТА и СРОКИ.  Необходимо изготовить Интернет Магазин (ИМ) в двух видах – мобильная версия(ПРИОРИТЕТ) и лендинг для  PC. Сайт будет подбирать и продавать товар для авто.  В приоритете на базе ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт

    РАМОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯСайт создаётся с некоммерческой целью. Его функцией является поддержка социальных инициатив местного населения в различных регионах страны, в городах и сёлах с небольшим количеством проживающего населения. К таким могут относиться небольшие города, районные центры ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет-магазина (мультиязычного) + дизайн

    Добрый день. Необходимо в течение месяца-полутора создать и запустить интернет-магазин для российских и иностранных (Китай, Европа) покупателей. Требуется создать как "внутренности", так и дизайн. Вместе с заказчиком в ходе переговоров определить подходящую ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад