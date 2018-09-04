Бланки строгой отчетности по API для электронного магазина

На сайте emediator.ru В мега-меню размешен простейший электронный магазин Е-МАГАЗИН на базе CMS Joomla и JoomShopping. Магазин работает, деньги принимает через Яндекс Касса, карты и Яндекс кошелёк. Задание : подключить API по протоколу автовыставление Бланков Строгой Отчетности по электронной почте клиенту с помощью сервиса БСО123 по API протоколу. Вот документация на API https://bso123.ru/api/info Срок: 1 неделя - 10 дней.Есть основание в Законе для нашей некоммерческой организации:"8. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению. . . вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности - Федеральный законом от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" Сейчас мы высвлаем такие БСО руками вдогонку каждому клиенту, это для начала уже неплохо :-)