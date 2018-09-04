Сайт для коммуникации поваров с заказчиками

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Закрыт10 заявок247 просмотров

На основе CMS Magento или OpenCart нужно разработать сайт, где заказчики будут искать поваров для приготовления блюд.

Основные особенности:

  • два языка: английский и литовский
  • авторизация через емеил, твитер, фб, гугл.
  • чат для пользователей
  • пользовательская статистика
  • адаптивная верстка
Дизайн и полное ТЗ есть.

Детали в личку

Пишите вашу примерную оценку по стоимости и срокам. 

MagentoOpencart
7 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров