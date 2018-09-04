Необходимо доработать интернет магазин на самописной системе управления (Kohana + php). Только для опытных исполнителей, умеющих быстро разбираться в чужом коде, имеющих опыт в создании сложных фильтров. Оплата по факту. Аванс возможен.
Сайт для коммуникации поваров с заказчиками
На основе CMS Magento или OpenCart нужно разработать сайт, где заказчики будут искать поваров для приготовления блюд.
Основные особенности:
- два языка: английский и литовский
- авторизация через емеил, твитер, фб, гугл.
- чат для пользователей
- пользовательская статистика
- адаптивная верстка
Детали в личку
Пишите вашу примерную оценку по стоимости и срокам.
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