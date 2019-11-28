Интернет-магазин на open card 2.3

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Завершен7 заявок242 просмотра

Интернет-магазин.на open card 2.3 с фильтрами для поиска товара, с модулями по загрузке ассортимента и остатков через yml и api, модулем доставки тк сдэк, модулем Мой склад. 

7 лет назад
guest_15362021760417
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$120
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад