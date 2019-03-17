claymore008

Артем как всегда отлично справился. Уже не в первый раз сотрудничаем и качеством работы всегда довольны. :) Быстро исправлял все комментарии и по срокам завершил вовремя. Всё в лучшем виде -рекомендую. Будем работать и в дальнейшем.