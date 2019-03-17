claymore008

Задача включает реалистичное объединение нескольких фотографий в одно целое с использованием обтравки. Необходимо обеспечить высокое качество обработки и гармоничное сочетание элементов.
- $10Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Требуется настроить nginx для выполнения глобальных редиректов: с http на https и с без www на www. Также сделать 301 редирект с index.php на соответствующие папки, за исключением указанных локаций: /admin/, /recovery/, /pmma/, /matomo/, где index.php и другие *.php файлы должны работать без редиректа.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Создайте дизайн Newsletter письма в HTML для предложения о покупке Antivirus. Необходимо подготовить 3 варианта для десктопа, планшета и мобильного устройства с учетом минимизации спам-фильтров. Используйте предоставленные тексты, логотипы и баннеры, а также примеры рассылок от производителя.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Необходимо улучшить имеющуюся рабочую систему управления и обработки заказов. Улучшения требуют: - глубоких знаний yii2 2+, php 7.3+, mySQL, jQuery, ajax, json, xml, отправки email, - умения обращения с REST API (в том числе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно предложить дизайн и осуществить верстку шаблона для карточки товара на платформе ebay. Важно: у еbay сейчас спец.правила, они хотят все только без активных компонент типа js, flash, но (пока) еще разрешают ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1400
Необходимо улучшить имеющуюся рабочую систему управления и обработки заказов. Улучшения требуют: - глубоких знаний yii2 2.0.16+, php 7.3+, mySQL, jQuery, ajax, json, xml, отправки email, - умения обращения с REST API (в том числе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад