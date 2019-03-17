claymore008

Аня claymore008

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Фотомонтаж
Обработка изображений
Заказ был интересным! Чётко сформулированная задача. Хорошая коммуникация. Оплата в срок по факту выполненной работы. Рекомендую как ответственного заказчика!
Заказ был небольшой, и Александр выполнил все в тот же день. Внимательно все подправлял и корректировал. Я в восторге - большое спасибо:)
Ответный отзыв
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
2 года назад
Улучшение CRM обработки заказов на yii2 (часть 2)
AJAXBootstrapCentOSHTMLJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPYii
Всё ок.
Хоть все и затянулось в 3 раза дольше чем ожидалось и планировалось, но тем не менее Исполнитель все запланированные довел до конца. Работой мы остались довольны. Готовы обращаться к нему снова.
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$100
10 баллов
2 года назад
Настройка nginx
NginxPHP
Работал по настройке сервера, оплата была моментальной, вежливый вобшений клиент и всегда на связи, корректно ТЗ. Буду ждать еше заказов от заказчика, рекомендую! Оплата сразу и в срок!
Настоятельно рекомендую Егора. Очень быстро и четко выполнил задачу. Все сделал креативно и с рекомендациями. Однозначно будем обращаться в будущем. :)
Ответный отзыв
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$250
10 баллов
3 года назад
Дизайн Newsletter письма для почтовой рассылки в HTML
HTML
С большим удовольствием работал над заказом, не первый год общаюсь с даным заказчиком. Позитивный, за секунды отвечает, никогда не было проблем с оплатой еще и плюшки дает. Будем работать еще)
Артем как всегда отлично справился. Уже не в первый раз сотрудничаем и качеством работы всегда довольны. :) Быстро исправлял все комментарии и по срокам завершил вовремя. Всё в лучшем виде -рекомендую. Будем работать и в дальнейшем.
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alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1400
10 баллов
6 лет назад
Улучшение CRM обработки заказов на yii2
AJAXBootstrapCentOSHTMLJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPYii
Отличный заказчик, продолжаем работу.
Благодарю Алексея за упорный и старательный труд. В процессе реализации проекта возникало множество сложностей и подводных камней, которые были в конце концов преодолены. Из отрицательного: невыдержанные сроки, некоторая невнимательность и как следствие - спешка, долгий багфиксинг, нервы. Из положительного: честно старался решить все проблемы, шел навстречу, не боялся ступать на "неизведанную" территорию и решать совершенно новые задачи. Уровень кода: на твердую 4. Готовы продолжать сотрудничество.
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