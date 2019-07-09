Создать сайт

Задача.

Нужно создать простой сайт-галерею на бесплатном CMS, где будет только галерея типа карусель по аналогии https://codepen.io/johnblazek/full/nceyw ,http://www.outcut.de/MooFlow/MooFlow.html , https://www.eyecon.ro/spacegallery/#about ,https://finnrudolph.de/produkte/imageflow ,то есть крутящаяся и приближающаяся фото при наведении курсора, можно галерею не плоской формы как на примерах, а круглой как шар если есть. Рассмотрю ваши варианты галереи. Кроме галереи не будет других страниц-разделов, элементов и прочее. Галерея будет по центру сайта. Фон сайта будет из фото цветов (попрошу 3-5 нужных вариантов от вас). Сверху галереи будет надпись в две строки, необходимо подобрать красивый шрифт как от руки. Имеется бесплатный хостинг для сайта. В общем нужна всяческая помощь в реализации этой задумки. Проект НЕ коммерческий, это подарок, как виртуальный фотоальбом личного характера, поэтому бюджет небольшой. Работа не сложная, для начинающего специалиста, на 2-3 часа.

Предыдущие исполнители не справились с заданием полностью и пришлось разместить здесь задание повторно, поэтому прошу оценивать свои силы и возможности в реализации этого проекта чтобы не тратить общее время.

Обязательные требования.

Так как фото будут разного качества, формата и размера (вертикальные и горизонтальные фото с телефона, скрин с телефона, ксрин видео на ПК и пр.), и из разных источников и будут добавляться по мере создания, обязательно автоматическое изменение рамок галереи под добавляемое фото. То есть, чтобы в галерею можно было добавить фото целиком без дополнительный манипуляций (резка под размер, изменение формата и т.д.).

Сайт должен адаптироваться под мобильные устройства.

Сайт должен открываться в популярных браузерах.