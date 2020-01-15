Создание сайта для принимающей туристической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен25 заявок393 просмотра

необходим сайт примерно по типу www.gerogianholidays.com но соотвествующий современным техническим требованиям (данный сайт был создан 8 лет назад, но как нельзя лучше дает понять исполнителю какой функционал необходим заказчику) необходимо создать на основе BITRIX или WORDPRESS. 

WordPress
6 лет назад
Niyazova
53 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$1200
37 дней
Escrow
Огромная благодарность Алексею за выполненую работу по созданию сайта для нашей компании. Сайт превзошел наши ожидания и мы заказали ему еще один теперь уже для работы в русскоязычном пространстве. Все наши требования были выполнены качественно. Хотелось бы отметить не только профессиональные качества исполнителя но и терпение и доброжелательсноть, ведь мы не всегда знали сами точно чего хотим или просто не могли найти правильных слов для того чтобы выразить свои пожелания. Также Алексей внес свои преложения по сайту что улучшило структуру и внешний вид. Еще раз большое спасибо Алексею. Очень рекомендую. Алексей порядочный человек, отвественный исполнитель и отличный специалист. Желаю всем всех благ в наступившем 2020 году, а мы с Алексеем продолжаем наше сотрудничество уже по другому проекту.
Рад знакомству и сотрудничеству! Гульнар прекрасный и открытый человек, компетентный в своей сфере деятельности. Совместное творчество привело к прекрасному результату и я с гордостью добавлю реализованный проект в свое портфолио. Со своей стороны с радостью окажу в будущем всяческую помощь и поддержку по этому и будущим проектам. Спасибо!

Заявки фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад