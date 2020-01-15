Создание сайта для принимающей туристической компании

Огромная благодарность Алексею за выполненую работу по созданию сайта для нашей компании. Сайт превзошел наши ожидания и мы заказали ему еще один теперь уже для работы в русскоязычном пространстве. Все наши требования были выполнены качественно. Хотелось бы отметить не только профессиональные качества исполнителя но и терпение и доброжелательсноть, ведь мы не всегда знали сами точно чего хотим или просто не могли найти правильных слов для того чтобы выразить свои пожелания. Также Алексей внес свои преложения по сайту что улучшило структуру и внешний вид. Еще раз большое спасибо Алексею. Очень рекомендую. Алексей порядочный человек, отвественный исполнитель и отличный специалист. Желаю всем всех благ в наступившем 2020 году, а мы с Алексеем продолжаем наше сотрудничество уже по другому проекту.