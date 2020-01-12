Необходимо настроить рекламу на сайт туристической компании в Гугл Адс на Германию и Австрию. Желательно с опытом настройки рекламы в этой области. flamingotourgeorgia.com
Контекстная реклама12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо настроить рекламу на сайт туристической компании в Гугл Адс на Германию и Австрию. Желательно с опытом настройки рекламы в этой области. flamingotourgeorgia.com
необходим сайт примерно по типу www.gerogianholidays.com но соотвествующий современным техническим требованиям (данный сайт был создан 8 лет назад, но как нельзя лучше дает понять исполнителю какой функционал необходим заказчику) необходимо создать на основе BITRIX или ...