Niyazova

Гульнар Ниязова Niyazova

 
53 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1200
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта для принимающей туристической компании
WordPress
Рад знакомству и сотрудничеству! Гульнар прекрасный и открытый человек, компетентный в своей сфере деятельности. Совместное творчество привело к прекрасному результату и я с гордостью добавлю реализованный проект в свое портфолио. Со своей стороны с радостью окажу в будущем всяческую помощь и поддержку по этому и будущим проектам. Спасибо!
Огромная благодарность Алексею за выполненую работу по созданию сайта для нашей компании. Сайт превзошел наши ожидания и мы заказали ему еще один теперь уже для работы в русскоязычном пространстве. Все наши требования были выполнены качественно. Хотелось бы отметить не только профессиональные качества исполнителя но и терпение и доброжелательсноть, ведь мы не всегда знали сами точно чего хотим или просто не могли найти правильных слов для того чтобы выразить свои пожелания. Также Алексей внес свои преложения по сайту что улучшило структуру и внешний вид. Еще раз большое спасибо Алексею. Очень рекомендую. Алексей порядочный человек, отвественный исполнитель и отличный специалист. Желаю всем всех благ в наступившем 2020 году, а мы с Алексеем продолжаем наше сотрудничество уже по другому проекту.
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