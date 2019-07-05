Разработка сайта под ключ

Нужно создать 5-8 страничный сайт на платформе:wordpress или modx evo.

Работу нужно сделать в кратчайшие сроки, 3 - 5 дней. Я всегда на связи и готов оперативно работа.

Тематика бизнеса- пищевая закись азота.

Примеры сайтов:

https://foragas.ru/?yclid=3775931067875495024

https://gazsmex.ru/

https://zakisazota.com/

http://mosballon.ru/

Сайт должен быть адаптивным под мобильные устройства. и ПК.

Структура сайта и его страниц уже подготовлена.

Так же будет необходимо установить коды рекламных сервисов на сайт: Яндекс и Гугл веб-мастер, установить цели для Метрике и GA.

Предоплата 5000р. остальное после готовности проекта.

Для оперативности можно начать общение в whats app