Создать сайт "Витрина закупок" (44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 ППРФ)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок248 просмотров

Цель:создать единый ресурс, где будутаккумулированы все торги (как закупки, так и продажи), в т.ч. закупки малого

объема,  заказчиков всех уровней региона,

группы компаний, уполномоченного органа (в т.ч. всех подведомственных) или в

целом региона/заказчиков в одном месте (на официальном сайте уполномоченного

органа https://admoblkaluga.ru/sub/competitive/или на портале закупок Калужской области http://tender.admoblkaluga.ru/

Работа в Ульяновске (Новоульяновск)

ЗП 50 000 рублей.

6 лет назад
Panikatak
Антон 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров