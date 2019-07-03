Создать сайт "Витрина закупок" (44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 ППРФ)

Цель:создать единый ресурс, где будутаккумулированы все торги (как закупки, так и продажи), в т.ч. закупки малого

объема, заказчиков всех уровней региона,

группы компаний, уполномоченного органа (в т.ч. всех подведомственных) или в

целом региона/заказчиков в одном месте (на официальном сайте уполномоченного

органа https://admoblkaluga.ru/sub/competitive/или на портале закупок Калужской области http://tender.admoblkaluga.ru/)

Работа в Ульяновске (Новоульяновск)

ЗП 50 000 рублей.