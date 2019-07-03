Требуется разработка под ключ небольшого (5 категорий, около 15 товаров) интернет-магазина на CMS Wordpress. Подробнее - в приложенном ТЗ
Создать сайт "Витрина закупок" (44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 ППРФ)
Цель:создать единый ресурс, где будутаккумулированы все торги (как закупки, так и продажи), в т.ч. закупки малого
объема, заказчиков всех уровней региона,
группы компаний, уполномоченного органа (в т.ч. всех подведомственных) или в
целом региона/заказчиков в одном месте (на официальном сайте уполномоченного
органа https://admoblkaluga.ru/sub/competitive/или на портале закупок Калужской области http://tender.admoblkaluga.ru/)
Работа в Ульяновске (Новоульяновск)
ЗП 50 000 рублей.
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