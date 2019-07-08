Сделать сайт на WP

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Закрыт23 заявки237 просмотров

Нужен сайт по функционалу и структуре как тут https://www.vash-perevozchik.ru/, минималисти́ческий дизайн, CMS система wordpress или предложите свой вариант.

1. Фото-галерея

2. Поиск с фильтром по авто 

3. Калькулятор заказа.

4. Карусель с похожими автобусами

WordPress
6 лет назад
guest_15626213297505
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров